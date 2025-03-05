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5 березня 2025, 18:15

Японська JICA в Україні хоче замінити USAID в енергетичних та інфраструктурних проєктах

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалася Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага, повідомляє Укрінформ.

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалася Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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Деталі

Мацунага зазначив, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.

«Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше… Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», — сказав голова українського офісу JICA.

Нагадаємо

20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

24 січня держсекретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги. Виняток він зробив для екстреної продовольчої допомоги, що може стосуватися, зокрема, сектору Гази та Судану.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
SergValin
SergValin
5 березня 2025, 19:01
#
А зачем это японцам?
+
+15
zevs1
zevs1
5 березня 2025, 19:23
#
Контроль за энергией это главная производная экономики, соответственно контроль и маржинальность за всеми товарами и услугами в регионе.
Тут всё совсем не сложно, кто контролирует энергию и её транспортировку тот контролирует все цепи экономики.
+
0
Артур М.
Артур М.
5 березня 2025, 20:57
#
Ви працюєте в USAID або JICA ? Вам відомо про які проекти йде мова і що таке гуцманітарні місії ? Ви до цієї новини взагалі хоч знали, що таке JICA ?

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0
Артур М.
Артур М.
5 березня 2025, 21:04
#
Бо ці проекти вже фактично запущені, є працівники і команди, є уся документація згідно міжнародних норм ітп, підготовка цих речей з нуля займає дуже багато часу протягом якого донор несе витрати, але нічог оне отримує фактично. А тут все вже готово, заходь і працюй.
Стратегічно такі питання потрібно задавати японцям, це так звана м"яка сила, але якщо просто, то є кошти, які виділяє уряд Японії під певні напрямки, і якщо проекти USAID їм відповідали, то це дуже гарна нагода.
Це лише долб* Трамп міг все, що США тут з 14 року запускало, тупо зупинити, поставити хрест на інвестиціях, встати і вийти)).
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