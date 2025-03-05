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5 березня 2025, 16:54

Податкова анулювали ліцензії на торгівлю алкоголем компанії Черняка

Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгово-дистрибуційна компанія», засновником якого є Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД. Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Державна податкова служба анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ «Українська торгово-дистрибуційна компанія», засновником якого є Глобал спірітс АМГ Європа ЛТД.
Фото: inventure.com.ua

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Яка причина

За його словами, рішення ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки.

Встановлені факти, які можуть свідчити про усунення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. Остаточна сума буде встановлена ​​після проведення додаткових заходів контролю.

«Тільки впродовж січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн суб'єкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був оформлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичний показ магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2−3 фури алкогольних напоїв на день, — розташований молитовний дім. Товариство оштрафовано на 97 млн ​​грн за безліцензійну роздрібну торгівлю», — розповів Кравченко.

За його інформацією, загалом за такою схемою було продано понад 37 мільйонів пляшок товару без належного обліку та сплати податків.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 березня 2025, 18:15
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Я реально угораю от горе-журналистов сайта Минфин, которые реально
не способны даже тупо скопипастить текст с новостной ленты налоговой…

Оригинальный текст налоговой:
Встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення
від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн,
та реалізацію алкоголю без ліцензій.

Оригинальный текст редакции (укр.):
Встановлені факти, які можуть свідчити про усунення
від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн,
та реалізацію алкоголю без ліцензій.

Оригинальный текст редакции (рус.):
Установлены факты, которые могут свидетельствовать об отстранении
от уплаты налогов ориентировочно на сумму свыше 700 млн грн
и реализации алкоголя без лицензий.

Кстати, после гугл-перевода на русский исчезла и запятая после «700 млн грн»…

P. S. Ничего личного, это просто бизнес…
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