Золото відіграє раніше понесені втрати і торгується стабільно у середу, чому сприяють ослаблення долара та попит на безпечні активи, оскільки ринки продовжують зважувати можливі наслідки нових тарифів Трампа. Про це пише Reuters.
Золото відновлюється на тлі падіння долара
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Спотова ціна до 11:27 торгувалася практично без змін на рівні $2915 за унцію після зростання майже на 1% у вівторок, тоді як ф'ючерси подорожчали на 0,2% до $2926.
Індекс долара торгується на 3-місячному мінімумі, що підігріває відновлення жовтого металу. Проте прибутковість 10-річних казначейських облігацій підвищилася, стримуючи піднесення золота.
Політика Трампа, яка підвищує економічну невизначеність, допомогла золоту подорожчати більш ніж на 10% з початку року.
Проте вищі відсоткові ставки можуть послабити привабливість захисного металу.
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