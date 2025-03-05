Золото відновлюється на тлі падіння долара

Золото відіграє раніше понесені втрати і торгується стабільно у середу, чому сприяють ослаблення долара та попит на безпечні активи, оскільки ринки продовжують зважувати можливі наслідки нових тарифів Трампа. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Спотова ціна до 11:27 торгувалася практично без змін на рівні $2915 за унцію після зростання майже на 1% у вівторок, тоді як ф'ючерси подорожчали на 0,2% до $2926.

Індекс долара торгується на 3-місячному мінімумі, що підігріває відновлення жовтого металу. Проте прибутковість 10-річних казначейських облігацій підвищилася, стримуючи піднесення золота.

Політика Трампа, яка підвищує економічну невизначеність, допомогла золоту подорожчати більш ніж на 10% з початку року.

Проте вищі відсоткові ставки можуть послабити привабливість захисного металу.