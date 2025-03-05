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5 березня 2025, 13:55

У 2024 році виторг від експорту корисних копалин склав 8,1% від загального обсягу

У 2024 році виторг від експорту мінеральних продуктів (корисних копалин) склав 8,1% від загального обсягу. Порівняно з 2021 роком виторг від експорту цього виду товарів скоротився майже на 60%. Про це йдеться в аналітичному звіті Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс» про результати зовнішньоекономічної діяльності України за 2024 рік.

У 2024 році виторг від експорту мінеральних продуктів (корисних копалин) склав 8,1% від загального обсягу.

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Деталі

Посилаючись на проміжні дані НБУ, аналітики зазначають, що обсяг експорту товарів за результатами 2024 року склав $38,9 млрд (61,6% від обсягів за 2021 рік). Основу експорту складають продовольчі товари та сировина для їх виробництва — вони формують 63,4% від обсягів експорту. У 2024 році експорт цих товарів зріс на 12,1% та склав 89,09% від показників 2021 року.

«За результатами 2024 року обсяг експорту товарів та послуг склав 68,84% від обсягів за 2021 рік. Імпорт товарів та послуг за результатами 2024 року на 9% перевищив показник 2021 року. Різниця між експортом та імпортом товарів та послуг ЗЕД залишається від`ємною, але порівняно з 2023 роком співвідношення між обсягом експорту та імпорту збільшилось: 61,11% проти 57,52%», — розповіла Діляра Мустафаєва, керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу».

Експертка зазначила, що суттєву частку експорту товарів складає продукція металургії — 11,4% від загального обсягу. За результатами 2024 року внаслідок відключень електроенергії, зниження світових цін на метали та зменшення попиту, його обсяг склав лише 28% від показників 2021 року.

Згідно із звітом, у 2024 році близько 59% отриманого експортного виторгу надійшло з країн Європи, в тому числі 57% з країн ЄС.

Експорт до країн Азії склав 25,6% від загального обсягу. Експорт товарів до країн Африки — 7,6%, до країн Америки — 3% (в тому числі 2,2% до США), до Австралії та країн Океанії — 0,06% від загального обсягу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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