Мерц, який може очолити уряд Німеччини, обіцяє розблокувати допомогу для України на 3 млрд євро

Фрідріх Мерц, лідер коаліції, яка здобула перемогу на парламентських виборах і ймовірний наступний канцлер Німеччини, заявив про можливість швидкого виділення Україні понад €3 млрд додаткової допомоги. Про це пише Le Monde 4 березня.

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Мерц зазначив, що 5 березня він проведе переговори з чинним канцлером Олафом Шольцом, щоб домовитися про розблокування військової підтримки для України.

Ця допомога була запланована ще у 2024 році, але її реалізацію призупинили. «Ми очікуємо, що кошти будуть надані найближчим часом», — наголосив він.

Консервативна та соціал-демократична партії Німеччини висловили намір здійснити «безпрецедентні вкладення» у зміцнення національної оборони й економіки через побоювання, що США можуть дистанціюватися від європейських справ.

Мерц наголосив: «З огляду на загрози нашій свободі та миру в Європі, наш девіз у сфері оборони — «за будь-яку ціну».