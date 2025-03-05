Курс валют на 5 березня: долар у банках подешевшав на 10 копійок, євро — підскочило на 32 копійки

У середу на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара у купівлі та у продажу знизився на 5 копійок. Євро в обмінниках додало 14 копійок у купівлі та 33 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 43,52 грн, а продають за 44,32 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,60, євро — 43,94−44,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,42−41,46 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,21−44,24 грн/євро.

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