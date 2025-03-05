Рейтинг: найкращі фіндиректори в компаніях ДТЕК, МХП та «ФіліпМоррісУкраїна»

Серед 80 найбільших компаній очолюють рейтинг керівники фінансового напрямку таких відомих компаній, як ДТЕК, МХП та «ФіліпМоррісУкраїна».

Про це свідчать результати рейтингу порталу Delo.ua та рейтингового журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Зокрема серед трійки переможців фінансовий директор (Group CFO) ДТЕК Павло Лівертовський, заступниця голови правління та фінансова директорка МХП Вікторія Капелюшна, а також фінансовий директор «Філіп Морріс Україна» Сергій Кальнооченко.

Сергій Кальнооченко цю посаду у «Філіп Морріс Україна» обіймає з січня 2024 року, однак до того 11 років працював у різних відділах компанії. Зокрема, розробляв та запроваджував стратегії для ринків України та Молдови.

Авторитетний рейтинг створено порталом Delo.ua та рейтинговим журналом «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Переможців обирали шляхом онлайн-голосування й завдяки оцінкам експертного журі за параметрами: репутація на ринку, ефективність, інноваційність, лідерство та управління ризиками. У ТОП-10 рейтингу найкращих від порталу Delo.ua також фінансові директори EVA, NOVUS, Метінвест, Starlight Media, AB InBev Efes.

Нагадаємо, у 2023 році рейтинг фінансових директорів проводив CFO Club Ukraine. Тоді до переліку ТОП-10 найкращих фінансових директорів увійшли керівники «Нової пошти», мережі VARUS, медичної мережі «Добробут» тощо.