Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 880 660 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 березня 2025, 8:15
Втрати ворога за 4 березня: 1 250 російських окупантів, 1 танк та 108 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 880660 (+1250),
- танків — 10256 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 21304 (+6) од,
- артилерійських систем — 24087 (+23) од,
- РСЗВ — 1306 (+0) од,
- засоби ППО — 1094 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів - 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27849 (+108),
- крилаті ракети — 3085 (+0),
- кораблі /катер — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 39512 (+84) од,
- спеціальна техніка — 3769 (+1)
Джерело: Мінфін
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