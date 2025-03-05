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5 березня 2025, 11:14

Інвестиції в технологічну галузь в 2024 році зросли на 120%

Обсяг інвестицій в українську технологічну галузь в 2024 році зріс на 120% у порівнянні з показником 2023 року, випливає з щорічного огляду української технологічної інвестиційної екосистеми Dealbook of Ukraine підготовленого інвестиційною компанією AVentures Capital, пише «Інтерфакс-Україна».

Обсяг інвестицій в українську технологічну галузь в 2024 році зріс на 120% у порівнянні з показником 2023 року, випливає з щорічного огляду української технологічної інвестиційної екосистеми Dealbook of Ukraine підготовленого інвестиційною компанією AVentures Capital, пише «Інтерфакс-Україна».►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо з інвестиціямиЗгідно інформації, яка наводиться в огляді, після різкого падіння з $832 млн інвестицій в технологічний сектор в 2021 році до $236 млн в 2022 році, в 2023 році - об'єм інвестицій просів до $209 млн.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що з інвестиціями

Згідно інформації, яка наводиться в огляді, після різкого падіння з $832 млн інвестицій в технологічний сектор в 2021 році до $236 млн в 2022 році, в 2023 році — об'єм інвестицій просів до $209 млн.

Відновлення в 2024 році зростання до $462 млн свідчить про те, що українська технологічна галузь перебуває на пів-дорозі у відновленні довоєнних показників, ідеться в тексті огляду.

Натомість в 2024 році, як і попереднього року, найбільше інвестицій $223 млн або 48% від загального обсягу інвестицій були залучені на пізніх стадіях. Загальна картина може бути викривлена через велику угоду розробника no-code платформи для автоматизації бізнес-процесів і CRM компанії Creatio. У червні 2024 року вона залучила $200 млн від консорціуму інвесторів до якого увійшли Sapphire Ventures, StepStone Group та Volition Capital — це 90% від усіх інвестицій Серії С (зроблених на пізніх стадіях, — ІФ-У), зазначили автори звіту.

Інвестиції в проєкти на ранніх стадіях склали в 2024 році 32% від загального обсягу $147 млн, для порівняння в 2022 і в 2023 роках на них припадало 39% від загального обсягу інвестицій в технологічний сектор.

До ТОП-5 інвестиційних угод 2024 року в огляді окрім угоди з Creatio віднесено — угоду з заснованою в 2021 році британською фінтех компанією Carmoola, яка в січні 2024 року залучила $19.2 млн від QED Investors, VentureFriends та InMotion Ventures, платформою, яка спрощує процес купівлі житла Jome, що залучила $9,8 млн від 9 венчурних фондів, додаток для управління фінансами IN1який інтегрує фіатні гроші і криптовалюти в межах єдиної платформи.

Найбільшою M&A угодою 2024 року за версією Dealbook стала угода на $1,5 млрд з придбання холдингом NJJ французького бізнесмена Ксав'є Ньєля провайдера «Датагруп-Воля» і третього за величиною мобільного оператора lifecell.

Найбільшою угодою з придбання міноритарної частки визнана угода з Work.ua, що оцінюється $7,7 млн. У якості покупців вказані Grupa Pracuj, KEUS, KUPR, Артур Міхно, Роман Прокоф'єв, Євген Собакарьов.

Серед очікуваних в 2025 році M&A угод вказується придбання найбільшим мобільним оператором «Київстар» сервісу онлайн-таксі Uklon. Сума угоди оцінюється від $80 млн. Також, придбання онлайн-платформи, яка надає компаніям можливість швидко та ефективно наймати віддалених розробників програмного забезпечення YouTeam компанією Toptal.

Придбання розробника чат-ботів зі штучним інтелектом для бізнесу BotsCrew компанією CourtAvenue і придбання естонської компанії, що спеціалізується на поштових скриньках для приватних будинків та громад Parcelsea компанією Jetbeep.

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Джерело: Мінфін
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