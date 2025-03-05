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5 березня 2025, 10:47

Уряд виділив 150 млн гривень на повернення українських біженців з-за кордону

Кабінет міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців з-за кордону. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.
Фото: Getty images

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Що відомо

Як повідомив Мельничук, 150,03 млн гривень, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» передано Міністерству національної єдності на нову бюджетну програму.

Нагадаємо

Частка біженців, що планують повернутися до України, опустилася до найнижчого рівня із часу повномасштабного вторгнення і складає 43%. Лише 20% українців повністю впевнені, що повернуться.

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об'єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
5 березня 2025, 11:01
#
Міністр національної єдності Олексій Чернишов 25 лютого 2025 повідомляє «Ми чітко розуміємо, що 70% українців вже не повернеться з-за кордону після війни. Це не є катастрофою. Це треба визнати.»

але 150М бюджету виділяємо. також слід ще виділити з бюджету 150М в Агенцію національної єдності (створено січень 2025) і ще 150М в Комітет національної єдності (створено лютий 2025)
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0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
5 березня 2025, 11:24
#
Ліваки останні років 150 опираються на державних бюрократів, як на панівний клас. При совку це називалось «партійна номенклатура», зараз — чиновники і силовики. Пролетаріат, ЛБГТ, чорні, фемочки та інші «обіжені» то просто для прикриття. Головне для ліваків — інтереси бюрократії, бо й самі ліваки є бюрократами або пов’язаним з ними олігархічним бізнесом. Відповідно в усіх лівацьких країнах, однією з яких є і Україна, бюрократію щедро годують.
Праваки навпаки опираються на буржуазію, підприємців, ринкових діячів. Тому Трамп і скорочує американських бюрократів пачками. В Україні ж навпаки, незважаючи на війну, не було скорочене жодне міністерство, державна комісія, комітет, агенція або служба. Навпаки, ще й нові створюють. І для корупції під час війни просто рай. Бо суспільство зайняте виживанням, йому не до боротьби з корупцією.
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TAN72
TAN72
5 березня 2025, 11:20
#
Дерибан — продолжение.
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Я_ __
Я_ __
5 березня 2025, 11:48
#
Потужно…
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