Уряд виділив 150 млн гривень на повернення українських біженців з-за кордону

Кабінет міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців з-за кордону. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Як повідомив Мельничук, 150,03 млн гривень, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» передано Міністерству національної єдності на нову бюджетну програму.

Нагадаємо

Частка біженців, що планують повернутися до України, опустилася до найнижчого рівня із часу повномасштабного вторгнення і складає 43%. Лише 20% українців повністю впевнені, що повернуться.

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об'єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.