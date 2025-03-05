Кабінет міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн гривень з державного бюджету на сприяння поверненню українських біженців з-за кордону. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд виділив 150 млн гривень на повернення українських біженців з-за кордону
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Що відомо
Як повідомив Мельничук, 150,03 млн гривень, передбачені Міністерству економіки на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» передано Міністерству національної єдності на нову бюджетну програму.
Нагадаємо
Частка біженців, що планують повернутися до України, опустилася до найнижчого рівня із часу повномасштабного вторгнення і складає 43%. Лише 20% українців повністю впевнені, що повернуться.
У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об'єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.
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Коментарі - 4
але 150М бюджету виділяємо. також слід ще виділити з бюджету 150М в Агенцію національної єдності (створено січень 2025) і ще 150М в Комітет національної єдності (створено лютий 2025)
Праваки навпаки опираються на буржуазію, підприємців, ринкових діячів. Тому Трамп і скорочує американських бюрократів пачками. В Україні ж навпаки, незважаючи на війну, не було скорочене жодне міністерство, державна комісія, комітет, агенція або служба. Навпаки, ще й нові створюють. І для корупції під час війни просто рай. Бо суспільство зайняте виживанням, йому не до боротьби з корупцією.