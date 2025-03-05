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5 березня 2025, 9:41

Влада Гонконгу планує створити конкурента Euroclear та Clearstream

Влада Гонконгу планує створити азіатського конкурента провідних європейських депозитаріїв цінних паперів, пише видання Financial Times.

Влада Гонконгу планує створити азіатського конкурента провідних європейських депозитаріїв цінних паперів, пише видання Financial Times.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа його даними, це пов'язано з їх прагненням знизити залежність від західної фінансової інфраструктури та розширити глобальне використання юаню.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його даними, це пов'язано з їх прагненням знизити залежність від західної фінансової інфраструктури та розширити глобальне використання юаню.

Деталі

Гонконгська фондова біржа (HKEX) 4 березня оголосила, що співпрацює з Управлінням грошового обігу Гонконгу (HKMA) з метою створення міжнародного розрахункового центру в Азії, який зможе конкурувати з бельгійським депозитарієм Euroclear та люксембурзьким Clearstream.

Поява нового розрахункового центру «сприятиме розвитку гонконгського ринку цінних паперів з фіксованим доходом, забезпечуючи наступний розділ інтернаціоналізації юаня і зміцнюючи статус Гонконгу як міжнародного фінансового центру», заявила генеральний директор HKEX Бонні Чан.

Управління грошового обігу Гонконгу вивчає можливість створення конкурента Euroclear та Clearstream принаймні з 2022 року, йдеться у публікації.

У лютому газета повідомила, що минулого року Китай скоротив обсяг інвестицій у держборг США до $759 млрд — це найнижчий рівень із 2009 року. На думку аналітиків, зниження частки Пекіна в держборгу США частково відбиває бажання КНР диверсифікувати свої резерви.

Китай на тлі зростаючої геополітичної напруги прагне скоротити свою залежність від західних фінансових систем, зазначає FT. Це відбувається в умовах, коли в Європі точаться дискусії про можливе вилучення російських активів на суму £200 млрд, які були заморожені після початку вторгнення росії в Україну.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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