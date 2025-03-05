Влада Гонконгу планує створити конкурента Euroclear та Clearstream

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За його даними, це пов'язано з їх прагненням знизити залежність від західної фінансової інфраструктури та розширити глобальне використання юаню.

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Гонконгська фондова біржа (HKEX) 4 березня оголосила, що співпрацює з Управлінням грошового обігу Гонконгу (HKMA) з метою створення міжнародного розрахункового центру в Азії, який зможе конкурувати з бельгійським депозитарієм Euroclear та люксембурзьким Clearstream.

Поява нового розрахункового центру «сприятиме розвитку гонконгського ринку цінних паперів з фіксованим доходом, забезпечуючи наступний розділ інтернаціоналізації юаня і зміцнюючи статус Гонконгу як міжнародного фінансового центру», заявила генеральний директор HKEX Бонні Чан.

Управління грошового обігу Гонконгу вивчає можливість створення конкурента Euroclear та Clearstream принаймні з 2022 року, йдеться у публікації.

У лютому газета повідомила, що минулого року Китай скоротив обсяг інвестицій у держборг США до $759 млрд — це найнижчий рівень із 2009 року. На думку аналітиків, зниження частки Пекіна в держборгу США частково відбиває бажання КНР диверсифікувати свої резерви.

Китай на тлі зростаючої геополітичної напруги прагне скоротити свою залежність від західних фінансових систем, зазначає FT. Це відбувається в умовах, коли в Європі точаться дискусії про можливе вилучення російських активів на суму £200 млрд, які були заморожені після початку вторгнення росії в Україну.