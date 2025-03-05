Влада Гонконгу планує створити азіатського конкурента провідних європейських депозитаріїв цінних паперів, пише видання Financial Times.
Влада Гонконгу планує створити конкурента Euroclear та Clearstream
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За його даними, це пов'язано з їх прагненням знизити залежність від західної фінансової інфраструктури та розширити глобальне використання юаню.
Деталі
Гонконгська фондова біржа (HKEX) 4 березня оголосила, що співпрацює з Управлінням грошового обігу Гонконгу (HKMA) з метою створення міжнародного розрахункового центру в Азії, який зможе конкурувати з бельгійським депозитарієм Euroclear та люксембурзьким Clearstream.
Поява нового розрахункового центру «сприятиме розвитку гонконгського ринку цінних паперів з фіксованим доходом, забезпечуючи наступний розділ інтернаціоналізації юаня і зміцнюючи статус Гонконгу як міжнародного фінансового центру», заявила генеральний директор HKEX Бонні Чан.
Управління грошового обігу Гонконгу вивчає можливість створення конкурента Euroclear та Clearstream принаймні з 2022 року, йдеться у публікації.
У лютому газета повідомила, що минулого року Китай скоротив обсяг інвестицій у держборг США до $759 млрд — це найнижчий рівень із 2009 року. На думку аналітиків, зниження частки Пекіна в держборгу США частково відбиває бажання КНР диверсифікувати свої резерви.
Китай на тлі зростаючої геополітичної напруги прагне скоротити свою залежність від західних фінансових систем, зазначає FT. Це відбувається в умовах, коли в Європі точаться дискусії про можливе вилучення російських активів на суму £200 млрд, які були заморожені після початку вторгнення росії в Україну.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Коментарі