НБУ у лютому перерахував на потреби оборони майже 18 млрд грн

Станом на 1 березня 2025 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 3,8 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 3,4 млрд грн. Про це повідомляє регулятор.

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Скільки усього надійшло коштів

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 65,2 млрд грн в еквіваленті.

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло більше 44,3 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 61,4 млрд грн, у лютому 2025 року — майже 18 млрд грн.

Нагадаємо

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.