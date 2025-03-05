За лютий 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 132,6 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.
5 березня 2025, 8:53
Податкова перевиконала план надходжень за лютий на 12 млрд грн (інфографіка)
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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
- 37,4 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 26,3 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 21,6 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,7 млрд грн, відшкодовано — 13,1 млрд грн);
- 21,5 млрд грн — акцизного податку;
- 11,2 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
- 4,0 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
- 2,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 118,2% (+12,1 млрд грн), Державною митною службою — 95,7% (-2,2 млрд грн).
В цілому, за підсумками лютого 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 253 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
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Джерело: Мінфін
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