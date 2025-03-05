Податкова перевиконала план надходжень за лютий на 12 млрд грн (інфографіка)

За лютий 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 132,6 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

37,4 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

26,3 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

21,6 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 34,7 млрд грн, відшкодовано — 13,1 млрд грн);

21,5 млрд грн — акцизного податку;

11,2 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

4,0 млрд грн — ввізного та вивізного мита;

2,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 118,2% (+12,1 млрд грн), Державною митною службою — 95,7% (-2,2 млрд грн).

В цілому, за підсумками лютого 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 253 млрд грн податків, зборів та інших платежів.