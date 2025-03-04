Курс валют на вечір 4 березня: долар та євро подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 3 копійки у купівлі та у продажу.

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Валюта Відкриття 4 березня Закриття 4 березня Зміни долар 41,57/41,60 41,42/41,46 15/14 євро 43,62/43,65 43,59/43,62 3/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,00 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,50−41,65, євро — 43,80−43,97 грн.

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