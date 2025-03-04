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4 березня 2025, 19:05

Прибутковість держоблігацій США наближається до мінімумів за останні три місяці

На тлі побоювань щодо загострення зовнішньоторговельних конфліктів, прибутковість державних облігацій США наближається до найнижчих позначок з початку грудня. Про це пише Інтерфакс-Україна.

На тлі побоювань щодо загострення зовнішньоторговельних конфліктів, прибутковість державних облігацій США наближається до найнижчих позначок з початку грудня.
Фото Pixabay

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Динаміка прибутковості US Treasuries

Станом на 13:35 за київським часом прибутковість 10-річних US Treasuries незначно зросла — на 0,9 базисного пункту, до 4,168%.

Прибутковість 30-річних облігацій збільшилася на 2,7 базисного пункту, досягнувши рівня 4,479%. Водночас, прибутковість 2-річних бондів знизилася на 1,9 базисного пункту, до 3,939%.

Попит на «тихі гавані»: торговельні суперечки підживлюють інтерес до держоблігацій

Високий попит на безпечні активи, зокрема на державні облігації США, зберігається на тлі останніх новин. Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт товарів з Китаю з 10% до 20%. У відповідь Пекін заявив про намір вжити заходів. Крім того, у вівторок очікується набуття чинності 25%-ми митами на імпорт з Канади та Мексики.

Прогнози та оцінки: потенційні доходи від мит та економічні наслідки

Пол Ешворт, старший економіст з Північної Америки в Capital Economics, оцінює потенційні доходи США від нових мит у майже 300 мільярдів доларів на рік, що становить близько 1% ВВП. Проте, він застерігає, що наслідки для економіки, найімовірніше, будуть негативними, якщо ці кошти будуть спрямовані на скорочення дефіциту федерального бюджету, а не на стимулювання економічного зростання.

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Джерело: Мінфін
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