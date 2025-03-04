Світові центробанки у січні закупили 18,5 тонни золота

Світові центробанки у січні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), збільшили обсяги золота у золотовалютних резервах на 18,5 тонни.

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Інтерес до золота

«Центробанки зберігали активний інтерес до золота в січні, — зазначає аналітик WGC Марісса Салім. — Стійкі закупівлі наголошують на стратегічній ролі золота в ЗВР, особливо в умовах, коли Центральним банкам доводиться справлятися зі збільшеними геополітичними ризиками».

Хто і скільки купив

Центробанки країн, що розвиваються, залишаються найактивнішими покупцями. У топ-3 у січні потрапили Узбекистан (закупив 8,1 тонни), Китай (5 тонн) та Казахстан (3,8 тонни). Також продовжують нарощувати запаси Польща (3,1 тонн), Індія (2,8 тонн), Чехія (1,7 тонн), Катар (1,3 тонн) та інші.

Знизили свої золоті запаси у січні росія (3,1 тонни), Йорданія (3 тонни) та Киргизія (1,9 тонни).