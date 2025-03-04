В січні Україна менше експортувала до ЄС та більше імпортувала з Азії

Україна менше експортувала до ЄС та більше імпортувала з Азії в січні. Про це свідчать дані НБУ , передають Українські Новини.

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Експорт товарів

У січні 2025 року в номінальному вимірі найбільше скоротився експорт товарів до країн ЄС (на $359 млн, або на 17,7%, а їх частка в експорті товарів скоротилася з 59,8% у січні 2024 року до 56,5%) та Азії (на $161 млн, або 19,8%, а їх частка знизилася з 24% до 22,1%).

Водночас зростав експорт до країн Африки (на $78 млн, або на 33,1%; їх частка зросла з 7% до 10,7%) та країн СНД (на $17 млн, або 14,4%, їх частка зросла 3,5% до 4,6%).

Імпорт товарів

У січні 2025 року в номінальному вимірі найбільше зріс імпорт товарів з країн Азії (на $338 млн, або на 18,8%; питома вага зросла з 36,4% до 40,1%).

Також зріс імпорт з країн Америки (на $44 млн, або на 12,4%; їх частка зросла з 7,2% до 7,5%), Африки (на $29 млн, або у 1,5 раза; частка зросла з 1,1% до 1,6%) та СНД (на $11 млн, або 17,5%; їх частка в імпорті товарів збільшилася на 0,1 в.п. до 1,4%).

Натомість скоротився імпорт із країн ЄС (на $20 млн, або на 0,9%; їх частка зменшилася з 45,7% у січні 2024 року до 42%).