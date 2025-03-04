Укрпошта продовжує роботу шести відділень у Костянтинівці Донецької області, але обмежує надання послуг. Таке рішення керівництво компанії ухвалило спільно з головою місцевої військово-цивільної адміністрації, повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Укрпошта обмежує надання послуг у Костянтинівці
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Що відомо
«Відділення надають дві послуги: виплата пенсій та соціальної допомоги, відправка посилок, щоб люди, які евакуйовуються, могли відправити свої речі», — зазначив він.
Приймання посилок до Костянтинівки тимчасово призупинено, щоб зменшити скупчення людей, пояснив Смілянський. Він пообіцяв, що всі посилки, які зараз у дорозі, будуть доставлені.
Також Укрпошта у Костянтинівці тимчасово призупиняє доставлення листів та газет «для збереження життя листонош і щоб вони могли допомогти операторам із відправкою посилок».
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