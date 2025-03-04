Світові фондові ринки впали через торговельну політику Трампа

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа мит проти ключових торговельних партнерів країни, що призвело до підвищення митних зборів до одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, спричинило падіння на світових фондових ринках. Про це повідомляє Financial Times.

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Європейські індекси

Європейський індекс Stoxx Europe 600, що охоплює акції найбільших компаній регіону, втратив 0,9%. Німецький індекс Dax, який значною мірою залежить від експорту, впав на 1,5%.

Автовиробники під ударом

Особливо постраждали акції автовиробників, чиї виробничі процеси часто передбачають багаторазовий перетин кордонів США. Акції Volkswagen впали на 2,2%, а Stellantis — на 4%.

Азійські ринки також у мінусі

Гонконзький індекс Hang Seng знизився на 2%, а основний індекс Китаю CSI 300 — на 0,8%. Японський індекс Nikkei 225, орієнтований на експорт, втратив 1,2%, а австралійський S&P/ASX 200 — 0,6%.

Волл-стріт: продовження падіння

Зниження на європейських та азійських ринках відбулося після різкого падіння на Волл-стріт, де індекс S&P 500 знизився майже на 2%, а Nasdaq Composite — на 2,6%.

Реакція валютного ринку: ослаблення долара

На валютному ринку індекс долара, що відображає його вартість відносно кошика валют (включаючи євро, єну та фунт), знизився на 0,2%. Це стало продовженням падіння на 0,8%, зафіксованого в понеділок.