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4 березня 2025, 14:12

Світові фондові ринки впали через торговельну політику Трампа

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа мит проти ключових торговельних партнерів країни, що призвело до підвищення митних зборів до одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, спричинило падіння на світових фондових ринках. Про це повідомляє Financial Times.

Запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа мит проти ключових торговельних партнерів країни, що призвело до підвищення митних зборів до одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, спричинило падіння на світових фондових ринках.

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Європейські індекси

Європейський індекс Stoxx Europe 600, що охоплює акції найбільших компаній регіону, втратив 0,9%. Німецький індекс Dax, який значною мірою залежить від експорту, впав на 1,5%.

Автовиробники під ударом

Особливо постраждали акції автовиробників, чиї виробничі процеси часто передбачають багаторазовий перетин кордонів США. Акції Volkswagen впали на 2,2%, а Stellantis — на 4%.

Азійські ринки також у мінусі

Гонконзький індекс Hang Seng знизився на 2%, а основний індекс Китаю CSI 300 — на 0,8%. Японський індекс Nikkei 225, орієнтований на експорт, втратив 1,2%, а австралійський S&P/ASX 200 — 0,6%.

Волл-стріт: продовження падіння

Зниження на європейських та азійських ринках відбулося після різкого падіння на Волл-стріт, де індекс S&P 500 знизився майже на 2%, а Nasdaq Composite — на 2,6%.

Реакція валютного ринку: ослаблення долара

На валютному ринку індекс долара, що відображає його вартість відносно кошика валют (включаючи євро, єну та фунт), знизився на 0,2%. Це стало продовженням падіння на 0,8%, зафіксованого в понеділок.

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Джерело: Мінфін
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