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4 березня 2025, 13:24

НБУ видав RozetkaPay ліцензію на відкриття рахунків

Фінансова компанія «Ево» (RozetkaPay), що є частиною групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію від Національного банку України на відкриття рахунків для фізичних та юридичних осіб. Про це повідомила пресслужба Rozetkа.

Фінансова компанія «Ево» (RozetkaPay), що є частиною групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію від Національного банку України на відкриття рахунків для фізичних та юридичних осіб.

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Що відомо

На першому етапі платіжні рахунки будуть відкриватися покупцям, які користуються послугою оплати частинами від Rozetka. Відкриття і закриття рахунків буде безплатним.

Компанія повідомила, що власники рахунків отримають додаткові можливості: зручніша оплата замовлення на Rozetka, участь у програмі лояльності RozetkaPay, можливість здійснювати p2p-перекази, виконання інших фінансових операцій.

RozetkaPay також планує надати можливість відкриття рахунків для продавців, що дозволить їм швидше отримувати виплати за продані товари й використовувати гроші для закупівель та інших бізнесових цілей.

Олександр Лапко, гендиректор платіжного сервісу RozetkaPay, сказав, що компанія розбудовує екосистему сервісів, що покращить досвід як покупців, так і продавців.

«Ми будуємо сучасну екосистему сервісів, яка об'єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки, програми лояльності й багато іншого. Такий підхід є зручним і вигідним як для покупців, так і для продавців. Я впевнений, що впровадження фінансових сервісів сприятиме розвитку ринку електронної комерції та покращенню клієнтського досвіду», — сказав він.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
veritas69
veritas69
4 березня 2025, 13:45
#
Конкуренції багато не буває
+
+15
Volodymyr Dozirtsiv
Volodymyr Dozirtsiv
4 березня 2025, 14:00
#
Рахуємо дні коли один необанк введе додаткові комісії за перекази на розеткапей для боротьби з конкурентами як вже зробив для новапей
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 березня 2025, 16:30
#
У Новапей снятие денег с БПК без комиссии,
вот Монобанк и ввёл комиссию «за обналичку».

Тарифы Розетки ещё не известны, поэтому
не стоит выдавать желаемое за действительное…
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