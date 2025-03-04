Грошові перекази в Україну в січні скоротилися на 20%

Обсяги приватних грошових переказів у січні поточного року зменшилися на 19,9% та становили $0,7 млрд. Про це передають Українські Новини.

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Скорочення переказів

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 19,1%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 25,5%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 22,7% переказів менше, ніж у січні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 16,0% порівняно з січнем минулого року.

Нагадаємо

Обсяги приватних грошових переказів у 2024 році зменшилися на 15,2% і становили $9,6 млрд.

Обсяги приватних грошових переказів у 2023 році зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили $11,6 млрд.