Обсяги приватних грошових переказів у січні поточного року зменшилися на 19,9% та становили $0,7 млрд. Про це передають Українські Новини.
Грошові перекази в Україну в січні скоротилися на 20%
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Скорочення переказів
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 19,1%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 25,5%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 22,7% переказів менше, ніж у січні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 16,0% порівняно з січнем минулого року.
Нагадаємо
Обсяги приватних грошових переказів у 2024 році зменшилися на 15,2% і становили $9,6 млрд.
Обсяги приватних грошових переказів у 2023 році зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили $11,6 млрд.
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