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4 березня 2025, 12:58

Грошові перекази в Україну в січні скоротилися на 20%

Обсяги приватних грошових переказів у січні поточного року зменшилися на 19,9% та становили $0,7 млрд. Про це передають Українські Новини.

Обсяги приватних грошових переказів у січні поточного року зменшилися на 19,9% та становили $0,7 млрд.
Фото: depositphotos

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Скорочення переказів

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 19,1%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 25,5%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 22,7% переказів менше, ніж у січні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 16,0% порівняно з січнем минулого року.

Нагадаємо

Обсяги приватних грошових переказів у 2024 році зменшилися на 15,2% і становили $9,6 млрд.

Обсяги приватних грошових переказів у 2023 році зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили $11,6 млрд.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
4 березня 2025, 14:02
#
Потужно, чого б це, тут же так все чудово як нам влада малює, он пишний не встигає прогнози щодо «сповільнення» інфляції, «зростання» ввп та «покращення» економіки видавати…
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
4 березня 2025, 16:17
#
На 20% меньше в Украине, кому посылали. Может померли, а может выехали. А может находятся за пределами подконтрольной зоны. Скорее всего все вместе. 20% - это даже мало.
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