TSMC може інвестувати $100 мільярдів у виробництво чипів у США, щоб уникнути мит

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), світовий лідер з виробництва мікросхем, розглядає можливість інвестувати 100 мільярдів доларів у розширення свого виробництва на території США. Цей крок спрямований на уникнення потенційних американських мит. Про це повідомляє Financial Times.

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Розширення виробництва в Арізоні

Раніше TSMC вже оголосила про інвестиції у розмірі 65 мільярдів доларів у будівництво заводів в Арізоні. Нові 100 мільярдів доларів можуть бути як додатковими інвестиціями, так і включати частину вже анонсованої суми.

Тиск з боку адміністрації Трампа

Рішення про розширення виробництва в США приймається на тлі посилення тиску з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Трамп неодноразово звинувачував Тайвань у «крадіжці» американського напівпровідникового бізнесу.

Адміністрація Трампа активно просуває політику економічного націоналізму і загрожує запровадженням мит на імпорт мікросхем. Це може мати серйозні наслідки для економіки Тайваню, яка значною мірою залежить від експорту напівпровідників. У відповідь Тайвань шукає шляхи пом'якшення ситуації, розглядаючи, зокрема, можливість закупівлі американського озброєння.

Еволюція планів TSMC у США

Як зазначає Financial Times, ці інвестиції свідчать про подальше розширення діяльності TSMC на території США. Під час першого президентського терміну Трампа компанія спочатку планувала побудувати один завод з використанням 5-нанометрової технології. Згодом було прийнято рішення про використання на цьому заводі більш прогресивної 4-нанометрової технології.

Крім того, TSMC погодилася побудувати другий завод, який до 2028 року використовуватиме 2-нанометрову технологію (яка, як очікується, буде найсучаснішою на той момент), а також створити третій завод у США до кінця десятиліття.

TSMC контролює понад 90% світового ринку виробництва найпередовіших мікросхем.