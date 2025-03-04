Курс валют на 4 березня: долар у банках подорожчав на 7 копійок, євро на 15 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середні курси долара не змінилися. Євро в обмінниках додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,37−42,00 грн. Євро купують за 43,20 грн, а продають за 43,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 43,70−43,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,57−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,62−43,65 грн/євро.

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