Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 340 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 879 410 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 березня 2025, 8:16
Втрати ворога за 3 березня: 1 340 російських окупантів, 3 танки та 86 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 879410 (+1340) осіб,
- танків — 10255 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 21298 (+8) од,
- артилерійських систем — 24064 (+45) од,
- РСЗВ — 1306 (+0) од,
- засоби ППО — 1094 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27741 (+86),
- крилаті ракети — 3085 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 39428 (+101) од,
- спеціальна техніка — 3768 (+0)
Джерело: Мінфін
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