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4 березня 2025, 10:10

Як військовим управляти бюджетом під час служби та після повернення

У пʼятому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office розбираємо загальні й специфічні принципи бюджетування та управління коштами. Військові, ветерани та їхні близькі знайдуть у відео корисні поради щодо планування витрат, а також топ-7 застосунків для ведення бюджету.

У пʼятому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office розбираємо загальні й специфічні принципи бюджетування та управління коштами.

Вести бюджет означає контролювати свої фінанси, уникати боргів і впевнено будувати майбутнє. Це особливо важливо для військових та ветеранів, адже їм необхідно забезпечувати фінансову стабільність сім'ї, планувати витрати під час служби та після повернення до цивільного життя.

У пʼятому випуску проєкту ви дізнаєтесь, як грамотно вести особистий бюджет, а також отримаєте топ-7 найкращих мобільних застосунків, що роблять цей процес зручним і швидким.

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про спікерку

Тему розкриває Катерина Бутко — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка.

Ключові теми випуску

У відео спікерка детально розкриває такі теми:

  • Що таке бюджетування та чому воно важливе для військових і ветеранів
  • Основні елементи бюджету: доходи, витрати, заощадження
  • Як військовим визначати й планувати свої витрати
  • Категорії витрат: обов’язкові, необов’язкові та специфічні для військових
  • Як вести бюджет в умовах військової служби: інструменти й поради
  • Як оптимізувати витрати й використовувати соціальні пільги
  • Фінансове планування сім'ї військового: як розподіляти бюджет
  • Перехід з військової служби до цивільного життя: нові витрати й виклики
  • Мобільні застосунки та інструменти для управління фінансами

Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, які можна переглядати в довільному порядку. Перші п’ять випусків уже доступні на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

  • Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

  • femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

Джерело: Мінфін
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