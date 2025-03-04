У пʼятому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office розбираємо загальні й специфічні принципи бюджетування та управління коштами. Військові, ветерани та їхні близькі знайдуть у відео корисні поради щодо планування витрат, а також топ-7 застосунків для ведення бюджету.
Як військовим управляти бюджетом під час служби та після повернення
Вести бюджет означає контролювати свої фінанси, уникати боргів і впевнено будувати майбутнє. Це особливо важливо для військових та ветеранів, адже їм необхідно забезпечувати фінансову стабільність сім'ї, планувати витрати під час служби та після повернення до цивільного життя.
У пʼятому випуску проєкту ви дізнаєтесь, як грамотно вести особистий бюджет, а також отримаєте топ-7 найкращих мобільних застосунків, що роблять цей процес зручним і швидким.
👉 Переглянути відео можна за посиланням.
Про спікерку
Тему розкриває Катерина Бутко — фінансова радниця компанії Smart Family Office, спікерка на тему фінансів та інвестицій, практикуюча інвесторка.
Ключові теми випуску
У відео спікерка детально розкриває такі теми:
- Що таке бюджетування та чому воно важливе для військових і ветеранів
- Основні елементи бюджету: доходи, витрати, заощадження
- Як військовим визначати й планувати свої витрати
- Категорії витрат: обов’язкові, необов’язкові та специфічні для військових
- Як вести бюджет в умовах військової служби: інструменти й поради
- Як оптимізувати витрати й використовувати соціальні пільги
- Фінансове планування сім'ї військового: як розподіляти бюджет
- Перехід з військової служби до цивільного життя: нові витрати й виклики
- Мобільні застосунки та інструменти для управління фінансами
Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, які можна переглядати в довільному порядку. Перші п’ять випусків уже доступні на сайті Академії Мінфін.
Ініціатори та партнери проєкту
Ініціатором створення курсу для військових та ветеранів є Академія Мінфін. Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.
Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office, що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.
Проєкт реалізується за підтримки партнерів:
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Athletes for Freedom Foundation — об'єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.
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femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.
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