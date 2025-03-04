НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії «Фінуніверсал» через зв’язки з рф

Нацбанк відкликав ліцензію на діяльність у ТОВ «ФК «Фінуніверсал» з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо

НБУ 16 грудня 2024 року ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ «ФК «Фінуніверсал» та його власників істотної участі ТОВ «Укрдонінвест» та Віталія Кропачова небездоганною, оскільки отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження інформації про наявність у Віталія Кропачова громадянства російської федерації.

Водночас «Фінуніверсал» надало Нацбанку недостовірну інформацію про те, що Віталій Кропачов не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації.

Рішення про відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 3 березня 2025 року.