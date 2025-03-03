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3 березня 2025, 19:43

Європейські автовиробники отримають пом'якшення екологічних норм: акції демонструють зростання

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала пом'якшення екологічних вимог для європейських автовиробників. За її словами, компаніям буде надано трирічний період для досягнення цільових показників щодо викидів CO2, які спочатку були встановлені на 2025 рік. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала пом'якшення екологічних вимог для європейських автовиробників.

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Гнучкість у досягненні цілей: відстрочка до 2027 року

Фон дер Ляєн заявила, що відповідна поправка до правил, яка надасть автомобільному сектору більшу гнучкість, буде запропонована вже цього місяця. Фактично, це означає, що автовиробники зможуть не досягти цільових показників викидів у 2025 році за умови, що вони компенсують це перевиконанням плану у 2026 та 2027 роках.

Реакція ринку: зростання акцій автовиробників

На тлі заяви фон дер Ляєн акції провідних європейських автовиробників, таких як Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG та Renault SA, продемонстрували значне зростання. Індекс Stoxx 600 Automobiles & Parts Index, що відображає динаміку акцій автомобільної промисловості, під час торгів зріс майже на 3%.

Тиск автовиробників та спад продажів електромобілів

Європейські автовиробники активно лобіювали зміни до цільових показників 2025 року. Це було пов'язано зі спадом продажів електромобілів торік, що ускладнило досягнення встановлених норм і загрожувало компаніям багатомільярдними штрафами.

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Джерело: Мінфін
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