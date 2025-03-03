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3 березня 2025, 19:15

Prada може купити Versace: угода близька до завершення

Італійський модний дім Prada SpA веде переговори про придбання бренду Versace у компанії Capri Holdings Ltd і близький до укладення угоди. Про це пише Bloomberg.

Італійський модний дім Prada SpA веде переговори про придбання бренду Versace у компанії Capri Holdings Ltd і близький до укладення угоди.

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Попередня ціна та хід переговорів

Джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомляють, що сторони вже погодили попередню вартість угоди — близько 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів США).

Очікується, що угоду можуть укласти в березні. Проте, слід зазначити, що умови ще можуть бути змінені, а сама угода — зірвана.

Зміна тенденції

У разі успішного завершення, ця угода стане прецедентом, що порушує десятирічну тенденцію, коли італійські модні бренди, такі як Gucci та Valentino, переходили під контроль іноземних конгломератів.

Мовчання Capri та Prada, зростання акцій

Компанія Capri, яка придбала Versace у 2018 році за 1,8 мільярда євро, поки що утримується від коментарів. Представники Prada також відмовилися від офіційних заяв з цього приводу.

Тим не менш, новина про можливу угоду вже вплинула на ринок: акції Prada на Гонконгській біржі зросли на 4,1%. Потенційне придбання Versace дозволить Prada зміцнити свої позиції та посилити конкуренцію з такими гігантами індустрії, як LVMH та Kering SA.

Розрив у ринковій капіталізації

Попри потенційне розширення, Prada все ще значно поступається лідерам ринку за розміром. Ринкова капіталізація Prada оцінюється в 22,5 мільярда доларів, тоді як ринкова вартість LVMH становить близько 347,5−362 мільярдів доларів.

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Джерело: Мінфін
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