До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі. Євро зросло на 35 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.
3 березня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 3 березня: євро зросло на міжбанку
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Відкриття 3 березня
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Закриття 3 березня
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Зміни
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41,55/41,60
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41,57/41,60
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2/0
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43,23/43,27
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43,58/43,59
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35/32
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,80 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 43,65−43,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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