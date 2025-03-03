Курс валют на вечір 3 березня: євро зросло на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі. Євро зросло на 35 копійок у купівлі та на 32 копійки у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 3 березня Закриття 3 березня Зміни долар 41,55/41,60 41,57/41,60 2 /0 євро 43,23/43,27 43,58/43,59 35/32

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,90 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,80 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,60−41,70, євро — 43,65−43,85 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.