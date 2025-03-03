Українці скаржаться на подвійні курси обміну валют в залежності від року емісії долара

До Податкового Комітету надійшли звернення громадян, які скаржаться на подвійні курси обміну валют на долар в залежності від року його емісії. Про це в телеграм-каналі написав голова комітету Данило Гетманцев .

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«Правда, аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Однак, виявилося, що ситуація є ще гіршою і попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками.

Вони наче кличуть Нацполіцію — «підійди, перевір мене, я нелегал». Однак, ні, поліцейські в цьому окремому випадку всіляко сприяють розвитку «бізнесу», що не сплачує жодної копійки в бюджет", — написав Гетманцев.

За його словами, проблеми насправді дві:

зловживання легальних обмінників;

робота нелегальних.

«Звертаємося до НБУ та Нацполу щодо проведення в порядку установленому законом перевірок та негайного вжиття заходів до порушників закону. Переконаний, у людей немає зайвих 50к/дол у кишеню шахрая», — підсумував він.