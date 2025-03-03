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3 березня 2025, 15:30

Спалення токенів XYZVerse викликало спекуляції про 1000-кратний тираж після дебюту на біржі

У світі криптовалют спалювання токенів не має нічого спільного з полум'ям — мова йде про спалювання цінності. Механізм спалювання токенів назавжди виводить їх з обігу, тим самим роблячи решту токенів дефіцитними. Спрацьовує базовий економічний механізм: коли в обігу залишається менше токенів, кожен з них природно зростає в ціні, приносячи користь власникам і спільноті.

У світі криптовалют спалювання токенів не має нічого спільного з полум'ям — мова йде про спалювання цінності.

Провідні мем-монети вже давно використовують спалювання токенів для створення попиту і підвищення своєї ринкової привабливості. Shiba Inu (SHIB), наприклад, регулярно спалює велику кількість токенів, а останній випал 128 мільйонів токенів викликав оптимізм і бичачі цінові дії.

XYZVerse йде схожим шляхом, доводячи свою прихильність до довгострокового зростання. Нещодавно проект спалив 1 мільярд токенів $XYZ, таким чином збільшивши дефіцит і зміцнивши довіру інвесторів.

XYZVerse представив унікальну концепцію, об'єднавши світ спортивного фандому з вірусною привабливістю монет-мемів. Цей унікальний підхід приваблює як крипто-ентузіастів, так і спортивних фанатів, прокладаючи шлях до того, щоб XYZVerse стала провідною мем-монетою.

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Примітно, що XYZVerse вже отримує серйозне визнання. Нещодавно вона виграла нагороду «Кращий новий мем-проект «від crypto.news, закріпивши за собою місце однієї з найперспективніших мем-монет.

Маючи понад 30 000 активних прихильників, XYZVerse побудував міцний фундамент. Процвітаюча спільнота часто визначає успіх мем-монети, і екосистема XYZ, що швидко розширюється, доводить, що вона має все необхідне, щоб домінувати.

Передпродаж у вогні: $XYZ вже подорожчав на 2 400%

В даний час XYZVerse пропонує свої власні токени $XYZ за найнижчою ціною перед лістингом, і попередній продаж вже йде повним ходом. Попит на токени $XYZ зашкалює, вони пройшли 10 з 15 етапів попереднього продажу за рекордно короткий час і зібрали понад $8 мільйонів.

З кожним етапом ціна зростає, винагороджуючи ранніх пташок, які встигли придбати токени, коли вони коштували лише $0.0001. Зараз, на 11-му етапі, ціна становить $0,0025, що на 2400% більше.

До завершального 15-го етапу $XYZ має досягти $0,1, що означає, що ціна може можливо зрости в рази від стартової ціни в $0,0001. Якщо проект виконає свою амбітну мету зібрати $30 млн початкового фінансування, він зможе розмістити свій токен за ціною $0,1.

Зростання ціни є досить амбітною метою, але, як показує історія, це можливо в криптовалютному просторі. Ринок бачив екстремальні стрибки цін, включаючи зростання на 99 900% в рідкісних випадках. Таке зростання, як правило, зумовлене поєднанням кількох факторів. Наприклад, монети, які починають з надзвичайно низької оцінки, мають більше можливостей для експоненціального зростання. Крім того, монети-меми, альткоіни з низькою капіталізацією і токени з сильним наративом можуть демонструвати параболічний ріст.

Деякі приклади екстремального зростання включають Shiba Inu (SHIB), який злетів більш ніж на 70 000 000% в перші дні свого існування, і PEPE, який мав метеоритний підйом більш ніж на 1 000 000% протягом декількох місяців.

Токен $XYZ, який зараз продається за ціною $0,0025, може стати наступною мем-монетою, курс якої зросте в тисячі разів після лістингу.

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До вибухової події генерації токенів (TGE), коли $XYZ з'явиться на основних централізованих і децентралізованих біржах, залишилося лише п'ять етапів попереднього продажу. Зараз найбільш вдалий момент, щоб приєднатися до XYZVerse до того, як ажіотаж навколо нього розгориться.

Не пропустіть — захистіть свої токени $XYZ зараз

Дорожня карта: Наступні кроки XYZVerse

XYZVerse планує повний феєрверк. Ось погляньте на його гарячу дорожню карту:

  • Подія генерації токенів (TGE): Після завершення попереднього продажу $XYZ потрапляє на основні біржі, потенційно викликаючи сплеск попиту і видимості.

  • Залучення спільноти та винагороди для фанатів: Приготуйтеся до ексклюзивних фан-подій, програм лояльності, винагород та епічних колаборацій. XYZVerse — це все про те, як перетворити ажіотаж на відчутні переваги для спільноти.

  • Стратегічні спортивні партнерства: Фанати спорту, приготуйтеся — XYZVerse незабаром оголосить про великі партнерства зі спортивними організаціями та впливовими особами, підвищуючи свій профіль і розширюючи своє охоплення далеко за межами криптовалютного світу.

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Висновок

З 1 мільярдом спалених токенів, процвітаючою спільнотою та унікальним поєднанням спортивних мемів, XYZVerse позиціонує себе як головного претендента в просторі мемних монет. Його дефляційна токеноміка, відзначений нагородами імпульс і зростаючий попит на передпродажу створюють основу для довгострокового успіху.

Залишилося всього п'ять етапів попереднього продажу і попереду — лістинг на великій біржі, тому XYZVerse знаходиться на шляху до стрімкого зростання. Час приєднатися до нього вже настав.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут

Джерело: Мінфін
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