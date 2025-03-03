У лютому Україна збільшила імпорт електроенергії на 30%

У лютому порівняно з січнем Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30% до 244 тис. МВт-год. Про це пише ExPro.

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Звідки імпортували

Найбільшу частку в структурі імпорту електроенергії у лютому займає Угорщина (35,0%), на другому місці Словаччина (30,0%).

Найменше електроенергії поставили з Молдови (частина обсягів — можливо реімпорт з Румунії).

Зазначається, що за місяць імпорт з Угорщини зріс на 77%.

У лютому 2025 року імпорт електроенергії збільшився в 2,9 рази порівняно з лютим 2024 року.