Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 106 млн тонн вантажів, із яких майже 70 млн тонн — зерно. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад і територій.
3 березня 2025, 12:33
Україна експортувала морським коридором близько 70 млн тонн зерна
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Деталі
«Це 4 тис. суден, що доставили нашу агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи», — наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
У міністерстві нагадали, що 1 березня росія здійснила ракетний удар по портовій інфраструктурі в Одесі. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників порту.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Якщо почитати доклад ООН в котрому йдеться про те, що близько 5 мільйонів українців щодня недоїдають в умовах війни, то ця новина з експортом 70 мільйонів тонн зерна виглядає максимально «потужно».