«Україна експортувала морським коридором близько 70 млн тонн зерна»

Українським морським коридором за час його роботи було транспортовано 106 млн тонн вантажів, із яких майже 70 млн тонн — зерно. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства розвитку громад і територій.

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«Це 4 тис. суден, що доставили нашу агропродукцію до країн Африки, Азії та Європи», — наголосив віцепремʼєр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У міністерстві нагадали, що 1 березня росія здійснила ракетний удар по портовій інфраструктурі в Одесі. Внаслідок атаки постраждали двоє цивільних працівників порту.