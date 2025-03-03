Курс валют на 3 березня: долар у банках подорожчав на 5 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середні курси долара та євро в обмінниках не змінились.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,95 грн. Євро купують за 43,00 грн, а продають за 43,77 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,90, євро — 43,60−43,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,55−41,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,23−43,27 грн/євро.

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