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3 березня 2025, 11:36

Криптопрорив 2.0. Що готує оновлений воркшоп від Академії Мінфін

Академія Мінфін оголошує про запуск воркшопа «Криптопрорив 2.0», який відбудеться 13 та 14 березня. Воркшоп як для початківців, так і для тих, хто має досвід в інвестуванні в криптовалюти.

Академія Мінфін оголошує про запуск воркшопа «Криптопрорив 2.0», який відбудеться 13 та 14 березня.

Криптовалюта залишається одним із найприбутковіших і найпопулярніших активів для інвестування, навіть у такі непрості часи як сьогодні. Попри нестабільність ринку, залежність від фондового ринку та законів, які приймає нова адміністрація США, інвесторам у криптовалюту слід бути напоготові, тримати руку на пульсі та вміти розробляти нові, дієві стратегії. Саме для цього Академія Мінфін запускає воркшоп, присвячений криптоінвестуванню.

Експертом, який проводитиме обидва воркшопи, стане Михайло Серюга — автор статей на сайті «Мінфін», ментор із фінансової грамотності у ГО «Нова Генерація», інвестор з понад 15 річним досвідом, який вже 11 років інвестує у криптовалюти.

Михайло Серюга веде публічний криптопортфель на сайті «Мінфін», який у 2023 році забезпечив дохідність до 40% на альткоїнах і до 20% на фундаментальних активах. Після оновлення портфелю у 2024 році, його прибутковість на ключових проєктах сягнула вже близько 45%.

Щодо самих воркшопів, то:

  • 13 березня пройде воркшоп для інвесторів базового рівня;

  • 14 березня — для інвесторів просунутого рівня.

В межах воркшопу базового рівня учасники зможуть отримати ключове розуміння криптовалют, навчитися їх купувати, зберігати та аналізувати монети. Також на воркшопі учасники зможуть дізнатися, що взагалі таке криптовалюта та блокчейн, хто є основними гравцями ринку криптовалют, про які ризики повинні знати початківці, як обрати біржу та гаманці, а також про те, як аналізувати криптовалюту перед покупкою та робити перші кроки в інвестуванні.

На учасників воркшопу просунутого рівня чекає вивчення глибших стратегій інвестування, оцінки активів та роботи з автоматизованими інструментами. Учасники дізнаються, які криптовалюти можна буде купити на фондовому ринку, які є плюси і мінуси криптовалютних акцій, що таке криптоботи та якими є ризики автоматизованого трейдингу, як обирати стратегії довгострокового інвестування, як грамотно фіксувати прибутки та багато іншого.

Під час воркшопа, який орієнтовно триватиме 2 години, учасники зможуть запитати у експерта про реальні кейси, розібрати їх та зробити висновки. Формат воркшопу допоможе здобути більш глибші знання, адже учасники будуть самі приймати безпосередню активну участь у навчанні та детальніше обговорити теми, які викликали найбільший інтерес.

Поспішіть зареєструватися на воркшоп «Криптопрорив 2.0», щоб не втратити свою можливість пірнути у світ криптовалютних можливостей вже цієї весни.

Джерело: Мінфін
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