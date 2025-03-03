Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 350 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 878 070 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 березня 2025, 8:12
Втрати ворога за 2 березня: 1 350 російських окупантів, 11 танків та 61 БПЛА
Втрати ворога
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особового складу — близько 878070 (+1350) осіб,
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танків — 10252 (+11) од,
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бойових броньованих машин /- 21290 (+16) од,
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артилерійських систем — 24019 (+60) од,
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РСЗВ — 1306 (+0) од,
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засоби ППО — 1093 (+2) од,
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літаків — 370 (+0) од,
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гелікоптерів — 331 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27655 (+61),
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крилаті ракети — 3085 (+0),
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кораблі /катери — 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн — 39327 (+109) од,
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спеціальна техніка — 3768 (+0)
Джерело: Мінфін
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