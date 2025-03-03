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3 березня 2025, 10:10

В Чехії зібрали понад 70 мільйонів чеських крон на купівлю вертольота Black Hawk для України

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina («Подарунок для Путіна») зібрала понад 70 мільйонів чеських крон на купівлю вертольота Black Hawk для України. Про це свідчать дані на сайті ініціативи, пише «Європейська правда».

Чеська волонтерська ініціатива Darek pro Putina («Подарунок для Путіна») зібрала понад 70 мільйонів чеських крон на купівлю вертольота Black Hawk для України.
Фото: depositphotos

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Деталі

За даними чеських волонтерів, загалом понад 20,5 тисячі донорів надали майже 72,3 мільйона крон (орієнтовно $3 мільйони).

«Чехія стала першою країною у світі, громадяни якої взяли на себе зобов'язання купити військовий гелікоптер для України. Ми зібрали більше і використаємо ці гроші для транспортування Black Hawk UH-60 в Україну», — повідомили в Darek pro Putina.

Також там зазначили, що вдалося придбати «дешевшу та новішу» техніку, якої потребує Україна, що протистоїть російській агресії.

Нагадаємо

Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.

Станом на грудень у межах чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для використання в боях в Україні було зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 мільйонів євро).

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Джерело: Мінфін
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