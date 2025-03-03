Канада оголосила про нові санкції щодо росії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту в Лондоні оголосив про введення нових санкцій проти 10 фізичних та 21 юридичної особи з росії, повідомляє його прес-служба.

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Що відомо

У публікації йдеться, що обмеження стосуються дев'яти «лідерів воєнізованих організацій, які сформувалися після «Вагнер», одного члена пов'язаного з ними вищого військового керівництва росії, дев'яти воєнізованих організацій, що діють в Україні та в африканській мережі Кремля, та 12 афілійованих мереж, які відповідають за фінансування.

Усього під санкціями Канади опинилися понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб.

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