Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 876 720 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 березня 2025, 8:45
Втрати ворога за 1 березня: 1 110 російських окупантів, 8 танків та 192 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 876720 (+1110) осіб,
- танків — 10241 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 21274 (+25) од,
- артилерійських систем — 23959 (+51) од,
- РСЗВ — 1306 (+2) од,
- засоби ППО — 1091 (+3) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27594 (+192),
- крилаті ракети — 3085 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 39218 (+117) од,
- спеціальна техніка — 3768 (+5)
Джерело: Мінфін
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