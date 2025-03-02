Інфляція в Італії, розрахована за національними стандартами, прискорилася у лютому до 1,7% у річному вираженні з 1,5% на місяць раніше. Про це йдеться у попередніх даних італійського статистичного агентства Istat.
Інфляція в Італії у лютому прискорилася до максимуму з вересня 2023 року
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Дані збіглися з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics, та вказали на рекордні темпи зростання споживчих цін із вересня 2023 року.
Інфляція, розрахована за стандартами Європейського союзу, склала 1,7%, як і в січні, тоді як експерти очікували на прискорення до 1,8%.
Як змінилися ціни
Як йдеться у попередньому звіті, ціни на енергоносії цього місяця підскочили на 31,5% після зростання на 27,5% у січні.
Транспортні послуги подорожчали на 1,9% після зростання на 2,5% місяцем раніше, послуги зв'язку — на 0,5% після зростання на 1,1%.
Послуги загалом подорожчали на 2,4% (у січні — на 2,6%).
Ціни на продукти харчування зросли на 2,2% після зростання на 1,7%.
Базова інфляція без урахування енергоносіїв та продуктів харчування у лютому залишилася на рівні 1,8%.
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