Інфляція в Італії у лютому прискорилася до максимуму з вересня 2023 року

Інфляція в Італії, розрахована за національними стандартами, прискорилася у лютому до 1,7% у річному вираженні з 1,5% на місяць раніше. Про це йдеться у попередніх даних італійського статистичного агентства Istat.

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Дані збіглися з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics, та вказали на рекордні темпи зростання споживчих цін із вересня 2023 року.

Інфляція, розрахована за стандартами Європейського союзу, склала 1,7%, як і в січні, тоді як експерти очікували на прискорення до 1,8%.

Як змінилися ціни

Як йдеться у попередньому звіті, ціни на енергоносії цього місяця підскочили на 31,5% після зростання на 27,5% у січні.

Транспортні послуги подорожчали на 1,9% після зростання на 2,5% місяцем раніше, послуги зв'язку — на 0,5% після зростання на 1,1%.

Послуги загалом подорожчали на 2,4% (у січні — на 2,6%).

Ціни на продукти харчування зросли на 2,2% після зростання на 1,7%.

Базова інфляція без урахування енергоносіїв та продуктів харчування у лютому залишилася на рівні 1,8%.