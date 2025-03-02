За останні два місяці в Україну було імпортовано 31 709 автівок, що свідчить про попит на вживані та нові транспортні засоби. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.
2 березня 2025, 14:20
З початку року в Україну ввезено понад 31 тисячу автомобілів — МВС
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Найбільшу частку серед ввезених автомобілів традиційно складають легкові авто.
Українці обирають екологію
Все більше автовласників пересідають на «екологічні» авто. Так, з початку 2025 року в Україні зареєстрували 7 239 електрокарів. З них ввезених з-за кордону — 6024, та 1215 — нові.
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Джерело: Мінфін
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