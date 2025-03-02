Трамп реєструє торгові марки для метавсесвіту

Компанія Дональда Трампа Trump Organization подала заявку на реєстрацію торгової марки TRUMP для запланованого метавсесвіту, присвяченого президенту США. Про це повідомляється у блозі юрфірми Gerben IP, пише Forklog.

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Що відомо

Документ охоплює широкий перелік категорій товарів та послуг, запланованих для передбачуваної платформи.

Передбачено можливість купувати віртуальний одяг та інші товари, простори для освітньої діяльності на кшталт тренінгів з бізнесу, а також власний NFT-маркетплейс.

На платформу потрапить лише контент, схвалений Трампом. Обмеження стосується у тому числі незамінних токенів.

Джош Гербен з Gerben IP назвав ситуацію іронічною, тому що Trump Organization просить держслужбовців Бюро патентів розглянути їхню заявку, поки адміністрація президента чинить на цих людей тиск і загрожує звільненням.

На момент написання заявка очікує на розгляд.