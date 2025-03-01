Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 875 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 березня 2025, 8:10
Втрати ворога за 28 лютого: 1 050 російських окупантів, 11 танків та 128 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 875610 (+1050) осіб,
- танків — 10233 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 21249 (+15) од,
- артилерійських систем — 23908 (+61) од,
- РСЗВ — 1304 (+1) од,
- засоби ППО — 1088 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 27402 (+128),
- крилаті ракети — 3085 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 39101 (+107) од,
- спеціальна техніка — 3763 (+0)
Джерело: Мінфін
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