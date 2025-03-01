До загального фонду держбюджету в лютому надійшло 125,8 мільярда гривень

У лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Надходження платежів

Зазначається, що надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,6 млрд грн.

З них: 25,8 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 19,8 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 32,7 млрд, відшкодовано — 12,9 млрд грн); 15,2 млрд грн — акцизний податок; 11,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств; 2,5 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 44,2 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками лютого 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 244,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 43,2 млрд грн (станом на 27 лютого) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.