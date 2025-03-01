Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 7 кейсів. Про це йдеться у повідомленні Комісії.
1 березня 2025, 11:12
Нацкомісія з цінних паперів оновила список SCAM-проєктів. Додано 7 нових кейсів
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Кого додали до списку
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
• King Academy
• Asia-Inside
• Crystal Ball Markets
• Landson Financial Holding S.A.
• UTEX
• Alpine Funded
• Aura Funded.
Нагадаємо
Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів, які можна переглянути за посиланням.
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Джерело: Мінфін
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