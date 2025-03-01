Нацкомісія з цінних паперів оновила список SCAM-проєктів. Додано 7 нових кейсів

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Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

• King Academy

• Asia-Inside

• Crystal Ball Markets

• Landson Financial Holding S.A.

• UTEX

• Alpine Funded

• Aura Funded.

Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів, які можна переглянути за посиланням.

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