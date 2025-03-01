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1 березня 2025, 9:00

XYZVerse наближається до $8-мільйонного рубежу, щоб конкурувати з ростом Solana

XYZVerse наближається до 8-мільйонного рубежу на етапі попереднього продажу, що привертає широку увагу. Такий швидкий прогрес натякає на те, що він може повторити вражаюче зростання таких платформ, як Solana. Швидке фінансування проекту і зростаючий інтерес до нього викликають очікування щодо його майбутнього впливу на блокчейн-індустрію.

XYZVerse наближається до 8-мільйонного рубежу на етапі попереднього продажу, що привертає широку увагу.

Сходження до слави XYZ: Боєць за мем-монети, що проривається на криптоарені

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XYZVerse — наступний чемпіон у важкій вазі серед мем-монет. Визнаний кращим новим мем-проектом, він поєднує в собі електричну енергію спорту та культуру мемів, залучаючи мільйони шанувальників, які хочуть бути частиною чогось більшого.

Кожній великій історії потрібен герой. Не найбільший, не найсильніший — просто достатньо божевільний, щоб продовжувати рухатися вперед. Це XYZepe, боєць у масці, затятий віруючий і невблаганний власник $XYZ. Його місія — вивести XYZVerse на вершину CoinMarketCap і вписати XYZ в історію криптовалют. У відповідь, спільнота CMC повністю підтримує цього майбутнього чемпіона: 95% налаштовані супер-бичаче щодо $XYZ.

Але велич не роздають — її заробляють на рингу. $XYZ вже пройшов 10 з 15 етапів попереднього продажу, і процвітаюча спільнота допомагає йому нарощувати імпульс для запаморочливого злету.

Недооцінений на рівні $0,0025, $XYZ — це ставка, на яку варто зробити ставку. До кінця попереднього продажу він злетить до $0,1. Боротьба ще не закінчена, але шлях до слави ясний.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота замовляє п'єси. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують винагороду за свою самовідданість у вигляді токенів XYZ. Це гра, де найпристрасніші гравці виграють по-крупному .

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічним лістингам на CEX і DEX, а також постійному спалюванню токенів, $XYZ створена для чемпіонських забігів. Кожна гра спрямована на те, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну і згуртувати спільноту віруючих, які знають, що це не просто ще одна монета з мемом — це початок чогось легендарного.

XYZepe бореться за славу. Чи готові ви вийти на ринг?

SOL від Солани: швидкісний рух у світі блокчейну

У метушливому світі блокчейну Солана робить собі ім'я. На відміну від деяких своїх конкурентів, Solana фокусується на масштабованості без шкоди для швидкості. Вона пропонує основу для децентралізованих додатків (dapps), стоячи поряд з такими великими іменами, як Ethereum та Cardano. Solana вирізняється своєю унікальною архітектурою, розробленою для прискорення транзакцій та гнучкості в розробці. Розробники можуть використовувати декілька мов програмування, що робить її більш доступною. В основі цієї екосистеми лежить SOL, рідна криптовалюта Solana. SOL необхідна для здійснення транзакцій, запуску програм та винагороди тих, хто підтримує мережу.

Зі зростаючим інтересом до платформ, які можуть обробляти більше активності, Solana привертає увагу багатьох. Її підхід дозволяє уникнути поділу мережі на менші частини або покладатися на додаткові рішення для масштабування. Це означає, що вона прагне обробляти більше безпосередньо в своїй мережі. На сучасному ринку, де швидкість і пропускна здатність високо цінуються, особливості Solana виділяються. Хоча ринок переповнений варіантами, попит на високопродуктивні платформи є очевидним. Зосередженість Solana на швидкості та масштабованості позиціонує її як сильного конкурента в блокчейн-просторі.

Висновок

Хоча такі монети, як SOL, залишаються сильними, поєднання спортивної та мем-культури XYZVerse позиціонує її для значного зростання на поточному «бичачому» ринку.

Ви можете знайти більше інформації про XYZVerse (XYZ) тут

Джерело: Мінфін
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