До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро зросло на 12 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
28 лютого 2025, 17:28
Курс валют на вечір 28 лютого: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 28 лютого
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Закриття 28 лютого
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Зміни
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41,49/41,52
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41,55/41,60
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6/8
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43,14/43,16
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43,26/43,30
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12/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,30−41,80 грн. Євро купують за 43,10 грн, а продають за 43,73 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,57−41,72, євро — 43,50−43,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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