Інфляція у Німеччині склала 2,3%

Федеральне статистичне управління Німеччини опублікувало сьогодні звіти щодо інфляції та зайнятості. Очікується, що рівень інфляції в Німеччині в лютому 2025 року становитиме 2,3%, який вимірюється зміною індексу споживчих цін (CPI) порівняно з лютим 2024 року. Це супроводжується підвищенням на 0,4% порівняно із січнем 2025 року. Базовий рівень інфляції, без урахування продуктів харчування та енергоносіїв, прогнозується на рівні 2,6% у лютому 2025 року. Про це пише investing.com.

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Гармонізований індекс споживчих цін за лютий 2025 року попередньо на 2,8% вищий, ніж у тому ж місяці попереднього року, та на 0,6% вищий, ніж у попередньому місяці.

Федеральне статистичне управління також надало Персональний калькулятор інфляції для споживачів, що дозволяє розрахувати їхній особистий рівень інфляції на основі щомісячних витрат на окремі групи товарів.

Щодо зайнятості, кількість працюючих у Німеччині в січні 2025 року склала приблизно 45,6 мільйона осіб. Це невелике зниження на 9 000 осіб (0,0%) порівняно з груднем 2024 року після коригування на сезонні коливання. Проте з жовтня до грудня 2024 року зайнятість збільшувалася в середньому на 7 000 осіб на місяць.

Без урахування сезонних коливань кількість зайнятих у січні 2025 року знизилася на 351 000 (-0,8%) порівняно з груднем 2024 року, що дещо більш виражено, ніж середнє зниження, що спостерігалося у січні 2023 та січні 2024 року.