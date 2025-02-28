Поліція затримала організаторів фінансової піраміди VinEco та Vinex Тrade

Поліція Одещини викрила та затримала шахраїв, які заснували фінансову піраміду VinEco та Vinex Тrade. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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Деталі

Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок віком 55 й 61 року та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою VinEco, яку згодом змінили на Vinex Тrade, що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких — інвестаційна, і отримує надприбутки.

Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування їхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-який час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах.

Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.

Протягом 2022−2024 років шахраї ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад $200 тисяч.

Обшуки

Поліцейські провели низку обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили речові докази протиправної діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.

Наразі затримано трьох осіб, їм повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.