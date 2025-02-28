Google скорочує штат через інвестиції у штучний інтелект

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 лютого 2025, 17:05

Google скорочує штат через інвестиції у штучний інтелект

Як повідомляє CNBC, компанія Google розпочала процес скорочення штату в окремих підрозділах, зокрема, у відділі кадрів та хмарному напрямку. Ці заходи є частиною внутрішньої реорганізації, спрямованої на зниження витрат.

Як повідомляє CNBC, компанія Google розпочала процес скорочення штату в окремих підрозділах, зокрема, у відділі кадрів та хмарному напрямку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Голова HR-відділу Фіона Чікконі повідомила співробітників про можливість добровільного звільнення. Програма стартує на початку березня 2025 року. Працівникам середнього та старшого рівня, які погодяться на звільнення, буде запропоновано вихідну допомогу: 14 тижнів заробітної плати плюс додатковий тиждень за кожен повний рік роботи в компанії.

Стратегічний пріоритет — інвестиції в ШІ

Ці скорочення відбуваються на тлі заяви фінансової директорки Google Анат Ашкеназі про те, що у 2025 році компанія зосередить свої зусилля на оптимізації витрат. Це дозволить збільшити інвестиції в напрямок штучного інтелекту. Під час оголошення фінансових результатів Ашкеназі підкреслила, що, незважаючи на нижчий за очікування прибуток, попит на продукти в галузі ШІ значно випереджає пропозицію.

Скорочення у хмарному підрозділі: перенесення ролей та оптимізація

Паралельно зі скороченнями у відділі кадрів, Google також проводить оптимізацію штату у своєму хмарному підрозділі. Зміни торкнулися, головним чином, співробітників, які забезпечують підтримку операцій. Зокрема, було звільнено частину персоналу відділів продажів, роботи з клієнтами та інших. Деякі функції будуть передані до офісів компанії в Мексиці та Індії, проте більшість співробітників залишаться працювати в США.

Обмежені масштаби скорочень та продовження найму

Хоча точна кількість звільнених співробітників не розголошується, Google наголошує, що скорочення торкнулися лише незначної частини персоналу. Компанія також підтверджує, що продовжить наймати нових співробітників на ключові позиції у відділах продажів та розробки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають invaderzim8, Smachnenko и 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами