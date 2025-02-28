Google скорочує штат через інвестиції у штучний інтелект

Як повідомляє CNBC, компанія Google розпочала процес скорочення штату в окремих підрозділах, зокрема, у відділі кадрів та хмарному напрямку. Ці заходи є частиною внутрішньої реорганізації, спрямованої на зниження витрат.

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Що відомо

Голова HR-відділу Фіона Чікконі повідомила співробітників про можливість добровільного звільнення. Програма стартує на початку березня 2025 року. Працівникам середнього та старшого рівня, які погодяться на звільнення, буде запропоновано вихідну допомогу: 14 тижнів заробітної плати плюс додатковий тиждень за кожен повний рік роботи в компанії.

Стратегічний пріоритет — інвестиції в ШІ

Ці скорочення відбуваються на тлі заяви фінансової директорки Google Анат Ашкеназі про те, що у 2025 році компанія зосередить свої зусилля на оптимізації витрат. Це дозволить збільшити інвестиції в напрямок штучного інтелекту. Під час оголошення фінансових результатів Ашкеназі підкреслила, що, незважаючи на нижчий за очікування прибуток, попит на продукти в галузі ШІ значно випереджає пропозицію.

Скорочення у хмарному підрозділі: перенесення ролей та оптимізація

Паралельно зі скороченнями у відділі кадрів, Google також проводить оптимізацію штату у своєму хмарному підрозділі. Зміни торкнулися, головним чином, співробітників, які забезпечують підтримку операцій. Зокрема, було звільнено частину персоналу відділів продажів, роботи з клієнтами та інших. Деякі функції будуть передані до офісів компанії в Мексиці та Індії, проте більшість співробітників залишаться працювати в США.

Обмежені масштаби скорочень та продовження найму

Хоча точна кількість звільнених співробітників не розголошується, Google наголошує, що скорочення торкнулися лише незначної частини персоналу. Компанія також підтверджує, що продовжить наймати нових співробітників на ключові позиції у відділах продажів та розробки.